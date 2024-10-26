شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يحضر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص باتريس موتسيبي ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حضور مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل حضور المباراة النهائية بين السنغال وموريتانيا، والمقرر لها عصر اليوم.

ويلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، نظيره المغربي السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا بعد خسارة المنتخبين في نصف النهائي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بعد الخسارة للفراعنة من السنغال بنتيجة 2-1 في نصف نهائي أمم إفريقيا، وخسارة المغرب من موريتانيا بنتيجة 7-4.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

موتسيبي يحضر لقاء مصر والمغرب

موتسيبي فى مباراة مصر