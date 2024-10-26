شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية يجتمع مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

عقد اجتماع موسع بين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية اللواء حازم حسني، واللجنة المنظمة الدولية للرماية، للوقوف علي الاستعدادت النهائية وتجهيز ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر استعدادا لبطولة العالم للأطباق المروحية ، والتي من المقرر أن تبدأ التدريبات الرسمية للبطولة غداً الأحد.

وتنطلق فعاليات البطولة الاثنين المقبل وحتى يوم 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهى: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، أرمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وقد بحث "حسني" كافة استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة وكافة تجهيزات الميادين استعداداً لاستضافة البطولة، والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، كما جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في ظل الدعم المستمر من الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وجميع الجهات المعنية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل، لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

وقامت اللجنة المنظمة الدولية لبطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، بوضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات الخاصة بانطلاق الفاعليات، وأصبح مُجمع ميادين الرماية جاهزاً لاستقبال الرماة والراميات.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 28 اكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات البطولة تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.