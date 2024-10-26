شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يخطر الأهلي باللجوء لوقت إضافي حال انتهاء لقاء العين بالتعادل والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.