شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فتح باب الترشح لانتخاب نائب رئيس الأهلي.. و100 ألف جنيه رسوم الترشح والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ النادى الأهلي في التاسعة من صباح غد الأحد، الموافق 27 أكتوبر، استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغرا منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.

ويفتح باب الترشح يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا لمدة أسبوع عدا اليوم الأخير الموافق 2 نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار استقبال أوراق المتقدمين حتى السابعة مساءا.

وتجرى انتخابات منصب نائب رئيس النادي الأهلي في الجمعية العمومية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، وتم فتح باب الترّشح قبل عقد الجمعية العمومية بـ30 يوماً حسب اللائحة.

وحددت إدارة الأهلي رسوم الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بـ100 ألف جنيه، يتم تسديدها لخزينة النادي ضمن باقي الأوراق المطلوبة للترشح.