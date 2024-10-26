شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة لاعبي الزمالك مع شيكابالا بعد خسارة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع شيكابالا قائد القلعة البيضاء العديد من الكواليس، خاصة بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ترجيحية فى نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، والتي كانت أحد أسباب خسارة الفريق للقب.

لاعبو الزمالك يجددون الثقة في شيكابالا

وجدد لاعبو الفريق الثقة فى شيكابالا، وطالبوه بغلق صفحة السوبر المصري من أجل التركيز على المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق الأبيض مقبل على منافسات مهمة مع انطلاق الموسم الجديد أمام البنك الأهلي الجمعة المقبل.

كما أكد لاعبو الزمالك لـ شيكابالا أنهم ما زالوا أبطال السوبر الأفريقي على حساب الأهلي منذ أسابيع قليلة، وهى البطولة الأهم بالنسبة لهم، على حد وصفهم، مشددين على أن خسارة بطولة لن تنقص من قدرهم خاصة أنهم لم يقصروا في المباراة.

شيكابالا يعتذر للاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر

واعتذر شيكابالا للاعبي الزمالك على إهدار ركلة الجزاء التي كانت من الممكن أن تمنح الفريق الأبيض اللقب، مؤكداً لهم أن هذا تسرع منه، وعدم تركيز الأمر الذى تفهمه زملائه وطالبوه بغلق صفحة السوبر المصري.

وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري أمام الأهلي 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد .

شيكابالا يهدر ركلة حزاء ترجيحية فى نهائي السوبر

سجل للأهلي كل من: محمد مجدي أفشة ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، بيرسي تاو ، يحيى عطية الله ، حسين الشحات ، وأهدر للأهلي كل من: رضا سليم ، يوسف أيمن.

وسجل للزمالك كل من: عبد الله السعيد ، حسام عبد المجيد ، ناصر منسي ، زيزو ، محمد السيد ، ميشالاك، وأهدر للزمالك كل من: حمزة المثلوثي، شيكابالا وعمر جابر.