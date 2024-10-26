شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات ودية ومعسكر خارحي.. كيف استعد الإسماعيلي لانطلاقة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لأولى مبارياته الرسمية أمام غزل المحلة في بطولة الدورى المقرر لها 2 نوفمبر المقبل باستاد الإسماعيلية.

نستعرض كيف استعد الإسماعيلى لبطولة الدورى في التقرير التالى..

8 مباريات ودية بلا هزيمة

خاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.

معسكر خارجى

أقام فريق الإسماعيلى معسكر خارجى في دولة قطر لمدة 10 أيام، وضع خلالها حمد إبراهيم برنامجا قويا خلال هذه الفترة، حيث تدرب الفريق صباحا ومساء من أجل رفع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى محاضرات مع اللاعبين باستمرار لتحفيظهم طريقة اللعب والخطط التكتيكية التي يريد الجهاز الفني تطبيقها.

ويستضيف الإسماعيلى فى أول مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

أكد حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن قرعة الدورى فى هذا الموسم متوازنة، مشيرا إلى أن الشىء الإيجابى هو أن مباراة الافتتاح ستكون باستاد الإسماعيلية وسط جماهيرنا.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، فى تصريحات عبر المركز الإعلامى للنادى، ”اللاعبون لديهم الدوافع والثقة لتقديم شىء إيجابى باذن الله، رغم أن هذا الدورى سيكون بشكل مختلف غير معتاد عليه”.

وأكمل تصريحاته، ”جماهير الإسماعيلى دائما ما تبهرنى منذ أن كنت ناشئا،وأراها الضلع الأهم داخل النادى،فهى جماهير عظيمة ومحبة،نتمنى منهم الدعم والمساندة وتغطية الاستاد كاملا فى هذا الموسم الاستثنائى الذى نواجه فيه أزمة وقف القيد والدفع بعدد كبير من لاعبينا الشباب هذا الموسم”.