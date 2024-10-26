شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد رباعي الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق عبد الله السعيد، حمزة المثلوثى، زيزو، ونبيل عماد دونجا خلال اليومين القادمين، خاصة أن الإدارة تتمسك بحسم هذا الملف الذي يمثل أهمية كبيرة لديهم.

وتؤمن إدارة نادى الزمالك بأن رباعى القلعة البيضاء من العناصر والركائز الأساسية في الفريق والتفريط فيهم من المحرمات لديها، ولكن طبقاً للنظام المتبع في النادى، فإن هذا الملف من اختصاصات الجهاز الفني.

ويبدأ غدا الأحد نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من كأس السوبر المحلي الذي أقيم بالامارات وانتهي مساء الخميس.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

من ناحية أخرى استقر مسئولو الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذى كان يلعب له قبل الانضمام للأبيض.