شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعد عمر فرج بمنحه الفرصة مع الزمالك.. ورد فعل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

وعد البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفلسطيني عمر فرج الوافد الجديد للقلعة البيضاء بمنحه الفرصة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وطالب جوميز عمر فرج بضرورة التركيز الفترة المقبلة، حتى يكون في أتم الجاهزية الفنية في الوقت الذي يحصل فيه على الفرصة، حيث وعد اللاعب مدربه ببذل قصارى جهده في التدريبات الجماعية لإثبات جدارته بارتداء قميص القلعة البيضاء.

في سياق آخر، جدد مسئولو نادي الزمالك الثقة فى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي بعد خسارة بطولة السوبر المصري أمام الأهلي الخميس الماضي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

ويرفض مسئولو نادي الزمالك معاملة جوميز بالقطعة، حيث يؤمنون بأن المدرب واللاعبين قدموا مباراة قوية أمام الأهلي ولم يقصروا وكانوا على قدر المسئولية، ولكن لم يحالفهم التوفيق فى النهاية بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز أكد له فيها أنه مستمر مع الفريق الأبيض،في الفترة المقبلة وطالبه بغلق صفحة السوبر المصري من أجل التركيز في المرحلة المقبلة.

وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.