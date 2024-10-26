شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي للعفو عن كهربا.. وكولر يُرحب بإعادة اللاعب لحساباته والان مع تفاصيل الخبر

تتجه النية في الجهاز الفني للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، للعفو عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق وإعادته للتشكيل خلال الفترة المقبلة، والتراجع عن فكرة بيع اللاعب وإبعاده عن التشكيل.

وكان الأهلي قد قرر تغريم كهربا مليون جنيه وترحيله من بعثة الفريق بالإمارات، بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الأحد الماضي بنصف نهائي كاس السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 .

ويُجرى مسئولو الأهلي محاولات خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء أزمة كهربا، حيث ترغب الإدارة الحمراء في إعادة اللاعب إلى دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وتتجه النية في الأهلي للإبقاء على كهربا والتراجع عن فكرة عرض اللاعب للبيع لعدة أسباب، في مقدمتها رغبة الإدارة الحمراء فى الاستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً للمهاجم الأساسي للفريق وسام أبو علي.

كما أن كهربا اعتذر عما بدر منه عقب مباراة السوبر المصري، بجانب ترحيب مارسيل كولر ببقاء اللاعب، مُكتفياً بعقوبة الغرامة والترحيل من بعثة الفريق بالإمارات، ولم يمانع كولر في العفو عن اللاعب وإعادته لحساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وينوي مسئولو الأهلي توفير كل سُبل الاستقرار في الفريق من أجل مواصلة لنتائج الجيدة بعد الفوز بالسوبر المصري أمس، الخميس، بركلات الترجيح على حساب الزمالك، حيث يستعد المارد الأحمر لارتباطات قوية أبرزها مواجهة العين الإماراتي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.