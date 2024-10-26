شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى مكثف لـ رامى ربيعة فى الأهلي بعد إصابة شد السمانة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي ، لفحص طبي اليوم السبت بحسم مصيره من التدريبات الجماعية المقبلة للفريق، بعدما تعرض للإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الزمالك بالسوبر المصري، وغادر اللاعب المباراة فى الدقيقة 87 وشارك يوسف أيمن بدلاً منه، ويجري اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا فى الوقت الحالي.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف رامي ربيعة وتطورات شد السمانة لحسم مصيره من التدريبات الجماعية، وكذلك مباراة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.