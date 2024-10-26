شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القميص الثالث للأهلى للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الراعية للنادى الأهلى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، القميص الثالث لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد.

وظهر فى إعلان الشركة الراعية كريم نيدفيد ووسام أبو على وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم يرتدون القميص الثالث للأهلى.

وسبق وأعلنت الشركة الراعية للأهلى القميص الثانى الذى جاء لونه أزرق قاتم مع أصفر ، وظهر فى إعلان الشركة الراعية الثلاثى على معلول وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة يرتدون القميص الثانى للأهلى.

قميص الأهلى الأول يجمع بين اللون الأحمر المعتاد، بجانب خطوط ذهبية على جانبي القميص.

وفى وقت سابق، أعلن النادي الأهلي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القميص الأول الذي سيرتديه الفريق فى الموسم الجديد، وجاء إعلان الأهلي بنشر صور لبعض لاعبي فريق الكرة بجانب لاعبات فريق السيدات بالنادي.

كريم نيدفيد ووسام أبو علي وطاهر طاهر

حسين الشحات وياسر إبراهيم



نيدفيد ووسام وطاهر نيدفيد ووسام وطاهر

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.