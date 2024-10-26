شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة فوز هنا جودة على المصنفة السادسة عالميا فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

دخلت هنا جودة معجزة تنس الطاولة فى حالة من الفرحة العارمة بعدما فازت على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة، المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتصعد لربع نهائي البطولة.

ونشرت هنا جودة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة فوزها على البطلة الصينية.

تلتقى هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة في الدور ربع النهائي أمام بطلة الصين، تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في البطولة ضمن جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، اليوم السبت.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.