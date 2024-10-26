شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: انتقلت من بيراميدز للأهلى لصناعة التاريخ.. ولقاء العين الإماراتى صعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، أن لاعبى فريقه يشعرون بصعوبة مباراة العين الإماراتى ولديهم إصرار لتخطيها لمصالحة جماهيرهم بعد ضياع لقب السوبر الأفريقى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

وقال أفشة فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك، "جئت من بيراميدز للأهلى حتى أصنع التاريخ، فزت بـ 17 بطولة ومازال سنى صغيراً حتى أواصل حصد البطولات وأكسر الأرقام القياسية".

ويضيف أفشة، "مباراة العين صعبة لأنهم فريق كبير وهنركز جدا فيها عشان نقدر نحقق المكسب ونعوض الجماهير ضياع لقب السوبر الأفريقى".

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.