شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يوظف أحمد فتوح فى مركز جديد بالزمالك بعد تألق بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توظيف أحمد فتوح لاعب الفريق في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته.

ودفع تألق المغربي محمود بنتايك في الجبهة اليسرى إلى تفكير جوميز في مركز جديد لـ أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خاصة مع انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية واقتراب انتهاء أزمته.

وينوي جوزيه جوميز توظيف أحمد فتوح فى مركزي 6 أو 8 فى وسط الملعب للاستفادة من إمكانياته مع القلعة البيضاء، خاصة أن البرتغالي يؤمن بأن اللاعب من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

في سياق مختلف، استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق عبد الله السعيد، حمزة المثلوثى، زيزو، ونبيل عماد دونجا خلال اليومين القادمين، خاصة أن الإدارة تتمسك بحسم هذا الملف الذي يمثل أهمية كبيرة لديهم.

وتؤمن إدارة نادى الزمالك بأن رباعى القلعة البيضاء من العناصر والركائز الأساسية في الفريق والتفريط فيهم من المحرمات لديها، ولكن طبقاً للنظام المتبع في النادى، فإن هذا الملف من اختصاصات الجهاز الفني.