شكرا لقرائتكم خبر عن "النتيجة بتاعت ربنا".. حسين الشحات يتحدث عن مواجهة الأهلى والعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

يرى حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، أن مباراة فريقه مع العين الإماراتى تمثل له حالة مميزة، فى ظل حالة العشق بينه وبين جماهير بطل الإمارات، بعدما تألق فى صفوف العين أثناء احترافه هناك.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وقال حسين الشحات فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك، "بإذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نفوز على العين الإماراتى بعد التتويج بالسوبر المحلى عشان نسعد جمهورنا".

وأضاف حسين الشحات، "بينى وبين مسئولى وإدارة وجماهير ولاعبين نادى العين حالة خاصة من الحب والود بعتز بيها جدا، أول لما بروح الإمارات بيحتفلوا بيا ولما بيجوا القاهرة بقابلهم، مبسوط إنى هلاعبهم والنتيجة بتاعت ربنا وهى فى الآخر كورة وأتمنى فى النهاية التوفيق لفريقى".

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.