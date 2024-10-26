شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة: فرحتى لا توصف بعد الفوز على المصنفة السادسة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هنا جودة ، بطلة تنس الطاولة المعجزة، عن فرحتها بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالمياً في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة.

وكتبت هنا، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله.. مشاعر وفرحة لا توصف بعد الفوز على البطلة الصينية chen Xingtong المصنفة رقم 6 على العالم في السيدات ورقم 2 على بطولة الابطال WTT Champions Montpellier وتأهلي لدور لأول مرة في سلسلة الابطال العالمية لتنس الطاولة.. دعواتكم الجميلة لماتش النهارده مع بطلة الصين تايوان".



هنا جودة

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة، المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتصعد لربع نهائي البطولة.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.