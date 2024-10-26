شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الأول لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الأول لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، والتي تقام داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل لجميع الأعمار من تحت 11 سنة وحتى تحت 19 سنة.

وتقام اليوم فعاليات الناشئات تحت 17 سنة لتنس الطاولة وتحت 13 سنة بداية من دور المجموعات وتختتم منافسات اليوم بإقامة مباريات ثمن النهائي على أن تستأنف باقي الأدوار غدا الأحد.

أقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على إشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.