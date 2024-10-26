شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات دقيقة على المخ تنتظر مدافع الأهلى اليوم استعداداً للعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع يوسف أيمن، مدافع النادى الأهلي، لفحوصات طبية دقيقة على المخ؛ للوقوف على حالته بعد تعرضه للإصابة بارتجاج فى المخ خلال لقاء نهائى السوبر المصري أمام الزمالك، وذلك لتحديد موقفه من مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتوج الأهلى بالسوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7-6 فى لقاء شهد إضاعة يوسف أيمن ركلة ترجيح فى أول ظهور رسمى له بالفانلة الحمراء، قبل أن يتعرض للإصابة بارتجاج فى المخ بعد التحام مع أحد مهاجمى الفارس الأبيض.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.