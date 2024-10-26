عندنا كنوز.. ميدو يوجه رسالة إلى الزمالك بشأن هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض، بشأن الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "على الزمالك الاعتماد على أولاده لا يمكن أبداً تلاقي لاعب في الدوري المصري بشخصية حسام عبد المجيد، لا يمكن أبدا تلاقي برا لاعب بشخصية محمد السيد".

وأضاف: "وأنا بقولكم وأنا بروح اتفرج على ماتشات ناشئين كتير فريق الـ2005، عندنا في النادي في كنوز وفي لاعب لو حصلت فرصة هتبقى أحسن من أي حد تجيبه من برا".

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