"لاختيار نائب الرئيس و12 بنداً آخر".. الأهلي يوجه دعوة لأعضائه لاجتماع جمعية عمومية عادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لأعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستُعقد على مدار يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29.

ومن المقرر أن يكون أبزر أعمال الجمعية العمومية العادية المقبلة للأهلي انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

وسيتم يفتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم السبت الموافق 2 نوفمبر.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للأهلي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

4- انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

- سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتبارًا من غدا ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ولمدة ثماني ساعات يوميًّا، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساءً.

- تقدم طلبات الترشيح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة، طبقًا لشروط الترشيح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.

10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.

11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.

12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.

13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

ومن المقرر أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.



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