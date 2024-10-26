"لا تعرفون يعني إيه احترام".. لاعب الزمالك ينتقد مجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد محمد طارق لاعب الزمالك، مجلس إدارة النادي، بعد غلق باب القيد الصيفي في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه لم يجد احتراما أو احترافية في التعامل.

وكتب طارق عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد إغلاق القيد عاوز أقول كلمتين، أولا بلاش تنخدعوا في الناس، والواحد مكنش محتاج حاجة من حد غير شوية احترام واحترافية في التعامل، لكن ده محصلش وأنا مبحبش اتكلم كثير بس النهاردة انا شبه هقعد شهرين من دون نادي".

وأوضح: "لكن تعالوا نعكسها كده لو أنا لاعب وتركت النادي وهو يحتاجني وذهب لنادي آخر، من أجل المال أو غير ذلك، الناس والجمهور بيقلبوا الدنيا لما النادي اللي تربيت فيه ولعبت وكسبت معه بطولات و جزء ولو صغير منه، وابن النادي وأكون راجع من أولمبياد عشان أنزل التدريبات واكلم المسؤولين وشهرين محدش يرد ولا يتواصل معاك، على فكرة معنديش مانع تفسخ معايا عادي جدا".

وأتم تصريحاته: "هي دي الكرة وهذا جزء من الاحتراف، لكن انتم لا ترتقوا أنكم تكونوا مسؤولين في نادي كبير، ولا تعرفون يعني إيه احترام للاعب الصغير قبل الكبير، عكس أي نادي، لكن الجمهور واللاعبين أحب أشكرهم على كل يوم قضيته داخل النادي، أحبكم جدا وشكرا على كل الحلو الذي عشته والبطولات التي حصلنا عليها معا، وآسف لو قصرت في يوم من الأيام".

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