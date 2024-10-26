شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للإسماعيلى تنعقد اليوم فى حديقة رضا والان مع تفاصيل الخبر

تعقد اليوم السبت الجمعية العمومية العادية للنادى الاسماعيلى داخل حديقة رضا بإستاد الإسماعيلية بداية من التاسعة صباحاً.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وضع جدول الأعمال وأعلن عنه حسب الإجراءات المتبعة عند الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية قبلها بمدة لا تقل عن 45 يوما وعند اكتمال نصابها مناقشة عشرة بنود تتمثل التصديق علي محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير المجلس عن أعماله السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطه العمل للعام المالي الجديد واعتماد الميزانية والحساب الختامي ومشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة لمثيلتها المقبلة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين أخر وتحديد مكافأته واعتماد تقرير المجلس عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والتصديق علي اللائحة المالية والداخلية للنادي واعتماد لائحة شئون العضوية وارتياد المبني الإجتماعي بأرض النخيل والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام.

فى سياق أخر، أعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي الفريق، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بدولة قطر.

وحاضر الدكتور محمد جادو، المتخصص في الإعداد النفسي للرياضيين بالاتحاد القطري لكرة القدم، اللاعبين بمقر إقامة الفريق بدولة قطر.

وشرح جادو خلال المحاضرة للاعبين أهمية علم النفس الرياضي في إعداد الرياضيين جنبًا إلى جنب مع إعدادهم الفني والبدني، وخاصة فيما يتعلق بخلق الدوافع لديهم.

كما شدد جادو على أهمية الإعداد النفسي للاعب قبيل وأثناء وبعد خوضه للمنافسات، بالإضافة إلى كيفية ضبط السلوك خلال المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تطوير السمات الشخصية للاعبين وأيضًا كيفية ضبط الانفعالات بالشكل الذي لا يؤثر على أداء اللاعب وبالتالي على أداء الفريق.

ويستعد الفريق لخوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث يلاقي نظيره غزل المحلة، يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية، في انطلاق مشوار الفريق بمسابقة الدوري.