شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة للاعبى البنك الأهلى قبل انطلاق مباريات الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع لاعبو فريق البنك الأهلى على لائحة جديدة للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، وذلك لتحفيزهم على حصد أكبر عدد من النقاط والتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت بنود اللائحة الجديدة بعض البنود التي تزيد تحفيزهم للفوز في المباريات وأيضا العقاب فى حال تعرضهم للهزيمة والغرامات في حال التأخير على التدريبات وفرط الانضباط داخل الفريق، بتوصية من طارق مصطفى المدير الفني للفريق وسامى الشيشينى مدير الكرة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الزمالك، وذلك ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز والمقرر لها مطلع نوفمبر المقبل.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.