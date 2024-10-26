شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 25 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 – 10 – 2024 فى مقدمتها، العين الإماراتى يخطر الأهلى بموعد الوصول للقاهرة لخوض مواجهة الإنتركونتيننتال.

العين الإماراتى يخطر الأهلى بموعد الوصول للقاهرة لخوض مواجهة الإنتركونتيننتال أخطر نادى العين الاماراتى نظيره الاهلى بموعد وصوله للقاهرة استعداداً لمباراة الفريقين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

منتخب مصر يواجه كاب فيردي على ملعب نجيل صناعي في تصفيات أمم أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثى الفريق بعد خسارة السوبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري

في إطار التعاون المثمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النزاهة في الرياضة، تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، حيث تعاونت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة المغرب بكأس الأمم الأفريقية

خاض منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، تدريبه الاخير استعدادا لمواجهة نظيره المغربي في الثانية ظهر غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا بعد خسارة المنتخبين في نصف النهائي.

الأهلي يفحص "سمّانة" رامي ربيعة لحسم موقفه من مباراة العين بكأس إنتركونتيننتال

يخضع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من أجل حسم مصيره من التدريبات الجماعية المقبلة للفريق بعدما تعرض للإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الزمالك أمس ، الخميس، بالسوبر المصري حيث غادر اللاعب المباراة في الدقيقة 87 وشارك يوسف ايمن بدلاً منه .

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

‎أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.