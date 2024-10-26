شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالأهلي اليوم ،السبت، الاستعداد لمباراة العين الإماراتي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل الفريق على راحة أمس ، الجمعة ، بعد العودة صباحاً من الإمارات عقب التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح ، ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة العين المُرتقبة التي يعول الجهاز الفني كثيراً من أجل الفوز والذهاب بعيداً في البطولة العالمية التي تُقام لأول مرة تحت إشراف ورعاية "فيفا"، حيث يحصد فيها الفائز فيها مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار، وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة .

وحرض ياسين الميكارى محلل أداء الأهلى، على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أقيمت مساء الاثنين في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4 ،وقدم الميكاري تقرير خاص لمارسيل كولر عن مستوى الفريق الإماراتي من أجل دراسته جيداً قبل مواجهة الثلاثاء المقبلة المرتقبة.

فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.



حقق الأهلي لقب البطولة سبع مرات على حساب الزمالك، وثلاث مرات على حساب إنبي، ومرة واحدة على حساب كل من الإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وبيراميدز ومودرن سبورت.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.