شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران العين الإماراتى بالقاهرة استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادى الاهلى الثامنة مساء الاثنين المقبل موعداً لخوض العين الاماراتى مرانه الاخير على ستاد القاهرة استعداداً لمواجهة الفريقين في بطولة انتركونتيننتال المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

يُجهّز مسئولو الأهلي لاستقبال بعثة العين الإماراتي ستجمع الفريقين في بطولة انتركونتيننتال، ويرغب الأهلي في توفير كل سُبل الراحة للأشقاء الإماراتيين من بعثة العين في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين والناديين .

وأعدت إدارة الأهلي ترتيبات هامة للمباراة منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي ، كما تم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

حقق الأهلي لقب البطولة سبع مرات على حساب الزمالك، وثلاث مرات على حساب إنبي، ومرة واحدة على حساب كل من الإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وبيراميدز ومودرن سبورت.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.