شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء غد الأحد، بـ5 مواجهات قوية، وتستكمل مباريات الجولة الاثنين المقبل بـ5 لقاءات أخرى.

منتخب السويس مع سبورتنج 3:30 مساء

طنطا مع أبو قير للأسمدة 3:30 مساء

المقاولون العرب مع وى 3:30 مساء

المنصورة مع الترسانة 3:30 مساء

راية مع كهرباء الإسماعيلية 6 مساء

ديروط مع الداخلية 3:30 مساء

بلدية المحلة مع بترول أسيوط 3:30 مساء

أسوان مع القناة 3:30 مساء

بروكسى مع لافيينا 3:30 مساء

وادى دجلة مع السكة الحديد 6 مساء

وتتنافس 3 أندية على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة بين المقاولون العرب ووادى دجلة وأسوان، والذين يملكون 7 نقاط فى رصيدهم، ويتفوق المقاولون العرب بفارق الأهداف فقط، وهو ما يشعل الصراع فى الجولات المقبلة.

ورغم مرور 3 جولات من عمر مسابقة دورى المحترفين إلا أن هناك 5 فرق فشلوا فى تحقيق الفوز فى أى جولة حتى الآن وهو ما أدى لاحتلالهم المراكز الأخيرة بجدول الترتيب وهم " المنصورة – الداخلية – طنطا – راية – بترول أسيوط".