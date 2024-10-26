شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى المحترفين "القسم الثانى أ" مساء غد الأحد، بـ5 مواجهات قوية، وتستكمل مباريات الجولة الاثنين المقبل بـ5 لقاءات أخرى.موعد مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين..
الأحد 27 أكتوبر
منتخب السويس مع سبورتنج 3:30 مساء
طنطا مع أبو قير للأسمدة 3:30 مساء
المقاولون العرب مع وى 3:30 مساء
المنصورة مع الترسانة 3:30 مساء
راية مع كهرباء الإسماعيلية 6 مساءالاثنين 28 أكتوبر
ديروط مع الداخلية 3:30 مساء
بلدية المحلة مع بترول أسيوط 3:30 مساء
أسوان مع القناة 3:30 مساء
بروكسى مع لافيينا 3:30 مساء
وادى دجلة مع السكة الحديد 6 مساء
وتتنافس 3 أندية على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة بين المقاولون العرب ووادى دجلة وأسوان، والذين يملكون 7 نقاط فى رصيدهم، ويتفوق المقاولون العرب بفارق الأهداف فقط، وهو ما يشعل الصراع فى الجولات المقبلة.
ورغم مرور 3 جولات من عمر مسابقة دورى المحترفين إلا أن هناك 5 فرق فشلوا فى تحقيق الفوز فى أى جولة حتى الآن وهو ما أدى لاحتلالهم المراكز الأخيرة بجدول الترتيب وهم " المنصورة – الداخلية – طنطا – راية – بترول أسيوط".
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