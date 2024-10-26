شكرا لقرائتكم خبر عن غلق القيد الصيفى للدورى الممتاز للموسم الجديد 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فى الثانية عشر صباح اليوم السبت 26 أكتوبر القيد الصيفي للموسم الجديد للدوري الممتاز 2024-2025.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، وحلمي مشهور عضو المجلس، الشكر إلى لجنة شئون اللاعبين بعد، المجهودات المبذولة الفترة الماضية، وكان على رأسهم كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين، وشريف دري، وأحمد سامي ومحمود سعد ومحمد إسماعيل.

وجاءت بنود فى لائحة القيد الجديدة:

- استمر فتح باب القيد لفرق الدوري المصري بدءا من 31 أغسطس 2024 حتى 25 أكتوبر 2024.

- كما سيتم فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لقيد 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا تجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا تجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.