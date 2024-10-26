شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد محمد عبد الشافي رسميا قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

قيّد مسئولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي في قائمة الفريق المحلية بشكل رسمى قبل غلق باب القيد الصيفي، وذلك بعد رفع اسم اللاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وتعافى محمد عبد الشافي من إصابة الرباط الصليبي، بعد إنهاء البرنامح التأهيلي الذى كان مخصصا له من قبل الجهاز الطبي.

فى سياق متصل أكد مصدر بنادى الزمالك أن محمد عبد الشافى جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة سنة على بياض، مؤكداً أن اللاعب لم يضع أي شروط مالية على النادى.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن رغبة نادى الزمالك في تجديد عقد "شيفو" تأتى تكريماً للاعب على المجهود الذى بذله مع الفريق خلال السنوات الماضية دون افتعال أي أزمة أو مشكلة.

وكشف المصدر أن الزمالك رفض اعتزال عبد الشافى في هذا التوقيت الذى يعانى منه من إصابة الرباط الصليبى، خاصة أنهم يرغبون في إنهاء اللاعب لمسيرته الكروية وهو في كامل جاهزيته في الملعب ومتوج ببطولة مع القلعة البيضاء.