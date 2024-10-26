شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى بالجولة الاولى لدوري نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ غداً الاحد نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها أول نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي، الفوز بركلات الترجيح، بنتيجة 7-6 ليتوج ببطولة كأس السوبر المصري، على حساب الزمالك، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من كأس السوبر المحلي الذي أقيم بالامارات وانتهي مساء الخميس بخسارة اللقب بركلات الترجيح 7-6 علي ان يبدأ تدريباته بالقاهرة يوم الأحد المقبل.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الاهلى فى الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي فى الثامنة مساء يوم 1 نوفمبر القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الجولة الاولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.