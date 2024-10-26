شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للبادل سيدات تغادر إلى قطر الأحد المقبل للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر للبادل سيدات برئاسة أحمد الغتواري رئيس الاتحاد المصري والعربى للبادل إلى دولة قطر يوم الأحد المقبل للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق يوم 27 من الشهر الجارى وتنتهى يوم 2 نوفمبر.

وتضم منتخب مصر للبادل سيدات 8 لاعيبات وهن سلمى طارق ومورا عبد الله و نايلة عبد الفتاح وليلى عادل ونهى عمرو وميار مدحت ونور محمد وفريدة أسامة، تحت القيادة الفنية للمدرب سيف أبو سنة.

وتخطت جميع اللعيبات الكشف الطبي بنجاح قبل السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كاس العالم. وكان منتخب مصر للبادل تأهل عقب خوض التصقيات التي أقيمت بدولة الكويت الصيف الماضى.