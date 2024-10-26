شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تواجه الصينية تيباي تشنج إي بربع نهائى بطولة مونبلييه لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة في الدور ربع النهائي أمام بطلة الصين، تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في البطولة ضمن جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، اليوم السبت.

وكانت هنا جودة حققت إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.