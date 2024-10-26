شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على مشيرب القطري وديا بهدف النبريصى استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، الفوز على نادي مشيرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ختام معسكر الدراويش في قطر استعدادا لانطلاق دورى nile.

وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد اللاعب الفلسطيني خالد النبريصى، ليختتم الفريق مبارياته الودية خلال المعسكر الذى بدأ 16 أكتوبر في دولة قطر استعدادا للدورى.

دخل الإسماعيلى المباراة، بتشكيل ضم كل من أحمد عادل في حراسة المرمى، عبد الكريم مصطفى محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر، نادر فرج محمد عبد السميع، محمد حسن محمد بيومي، مروان حمدي وخالد النبريصي .

وشهدت أحداث الشوط الثاني مشاركة كل من إريك تراوري، حاتم سكر، هشام محمد عمر القط، وخاض الفريق المباراة، بأحد أطقم التدريبات، على أن يظهر الطقم الأساسي للموسم الجديد، مع انطلاقة مشوار الدراويش في مسابقة الدوري.

ويستهل الفريق مشواره في مسابقة الدوري، بمواجهة غزل المحلة، يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة غدا السبت، بعد نهاية المعسكر.

خاض الإسماعيلى خلال معسكر قطر 3 مباريات ودية أمام البدع بخمسة أهداف نظيفة ثم التعادل مع اتحاد الدوحة بهدف لمثله، ثم الفوز على ميشرب بهدف نظيف.