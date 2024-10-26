شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: الزمالك تفوق على الأهلي فنيا فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن بطولة السوبر الأفريقي غالية لأنها جاءت في توقيت صعب للغاية وستفرق مع الفريق الأبيض خلال الموسم الكروي الجديد.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك: "الزمالك قدم مباراة مميزة للغاية أمام الأهلي بالسوبر المصري في ظل الظروف الحالية وتفوق عليه فنيا، إلى جانب خوضه لقاء صعبا للغاية أمام نادي بيراميدز والذي يملك أفضل لاعبين في مصر بالوقت الحالي".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك أقوى سكواد في مصر ولكن نادي الزمالك كبير للغاية لأنه نجح في التفوق عليه وكان يُعاني من الغيابات، ودخل مباراة الأهلي في ظروف صعبة ولكنه تفوق وظهر بشكل جيد للغاية حتى الوقت الإضافي".

وأكد نجم الزمالك السابق أن السوشيال ميديا أثرت على لاعبي كرة القدم المصرية خلال الفترة الأخيرة، متابعاً: "منذ سنوات التركيز في كرة القدم كان أكثر بسبب عدم انتشار السوشيال ميديا بهذا الوضع الحالي وكان هناك لاعبون على أعلى مستوى ولكن في الوقت الراهن السوشيال ميديا تسببت في عدم وجود متعة في كرة القدم".

واختتم: "يجب أن يكون هناك ضوابط في السوشيال ميديا حتى لا تؤثر على مستوى اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وهناك لاعبون يركزون فقط مع الترندات".