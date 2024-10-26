شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد خسارة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع البنك الأهلي في السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية ثلاثة أيام بعد انتهاء السوبر المحلي الذى توج به الأهلي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز والذي ستكون بدايته مع البنك الأهلي في الأول من نوفمبر المقبل.

في سياق مختلف كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي، وسيكون الثنائي جاهزين للمباريات المقبلة.