شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الجولف لدورة انتخابية قادمة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024-2028، اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الجولف حتى يوم 1 نوفمبر المقبل، على أن تقام الانتخابات يوم 27 نوفمبر المقبل. وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجولف حضور 3 هيئات رياضية لهم حق التصويت والانتخاب.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

وانتهى غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 11 اتحادا رياضيا أولمبيا لدورة انتخابية جديدة 2024/2028 والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد.

وضمت قائمة الاتحادات الرياضية التي أغلق بها باب الترشح حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، كرة السلة، الهوكي، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، التجديف.