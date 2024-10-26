شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق اتحاد الطائرة بقائمة عمرو مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قراره بالترشح على منصب أمين الصندوق، ضمن القائمة التى يترأسها عمرو مخلوف، الذي أعلن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد، في الانتخابات المقرر إجراؤها 6 ديسمبر المقبل.

ويمتلك الدكتور يوسف حسن سيرة مميزة، حيث بدأ حياته الرياضية لاعبا ثم مدربا سابقا بالدورى الممتاز، ويشغل حاليا منصب عضوية المكتب التنفيذى والمشرف على شؤون المناطق والمنتخبات القومية، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.