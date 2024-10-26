شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لاحتواء أزمة كهربا مع كولر قبل مواجهة العين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يُجرى مسئولو النادي الأهلي محاولات خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، حيث ترغب الإدارة الحمراء في إعادة اللاعب إلى دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وكان مسئولو الأهلي قد قرروا تغريم كهربا مليون جنيه وترحيله من بعثة الفريق بالإمارات، بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الأحد الماضي بنصف نهائي كاس السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 .

وتتجه النية في الأهلي للإبقاء على كهربا والتراجع عن فكرة عرض اللاعب للبيع لعدة أسباب، يأتى فى مقدمتها رغبة الإدارة الحمراء في الاستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً للمهاجم الأساسي للفريق وسام أبو علي.

كما أن كهربا اعتذر عما بدر منه عقب مباراة السوبر المصري، بجانب ترحيب مارسيل كولر ببقاء اللاعب مُكتفياً بعقوبة الغرامة والترحيل من بعثة الفريق بالإمارات.

وينوي مسئولو الأهلي توفير كل سُبل الاستقرار في الفريق من أجل مواصلة لنتائج الجيدة بعد الفوز بالسوبر المصري أمس، الخميس، بركلات الترجيح على حساب الزمالك، حيث يستعد المارد الأحمر لارتباطات قوية أبرزها مواجهة العين الإماراتي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وحقق الأهلي لقب البطولة سبع مرات على حساب الزمالك، وثلاث مرات على حساب إنبي، ومرة واحدة على حساب كل من الإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وبيراميدز ومودرن سبورت.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.