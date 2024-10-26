شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تبحث عن الفوز الأول فى دورى المحترفين بالجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث 5 أندية عن تحقيق الفوز الأول في مسابقة دورى المحترفين خلال الجولة الرابعة التي تبدأ غدا الأحد، بعدما فشلت في تحقيق أي فوز حتى الآن منذ انطلاق المسابقة.

وفشلت أندية بترول أسيوط وراية وطنطا والداخلية والمنصورة في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاثة الماضية، حيث تعادل بترول أسيوط في مباراتين وخسر لقاء ليقبع في المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وعلى نفس النهج سار فريق راية الذى حقق تعادلين وهزيمة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

بينما تعادل طنطا في مباراة وخسر مباراتين ليحتل المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة، أما الداخلية فقد تلقى 3 هزائم متتالية بدون نقاط، كما سقط المنصورة في 3 مباريات بدون نقاط.

ويعانى 3 مدربين من شبح الإقالة مبكرا فى دورى المحترفين بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، وستكون الجولة الرابعة طوق النجاة الوحيد من ترك المنصب حال الهزيمة.

وأصبح الثلاثى عيد مرازيق مدرب الداخلية ومحمد حليم مدرب طنطا وسعد صبحى مدرب بترول أسيوط، مهددين بالإقالة حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية فى الجولة الرابعة.

وخسر الداخلية أول ثلاث مباريات أمام بلدية المحلة والمقاولون ومنتخب السويس، فيما خسر طنطا من وادى دجلة وبروكسى وتعادل مع لافيينا، بينما تعادل بترول أسيوط مع بروكسى.