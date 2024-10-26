هنا جودة تفوز على المصنفة السادسة عالميا فى إنجاز تاريخى ببطولة مونبلييه

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حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة، المقامة في مدينة مونبلييه الفرنسية، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتصعد لربع نهائي البطولة.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.

وتلتقى هنا جودة في الدور ربع النهائي أمام بطلة الصين، تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في البطولة، خلال لقاء يقام غدا السبت.

وبدأت هنا جودة البطولة من دور الـ32 بالفوز على بطل الصين تيباي هوانج يي هو، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.