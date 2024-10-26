شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع 16 صفقة استعدادا للموسم الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا فى التعاقد مع 16 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد الذى تنتظره فيه أكثر من بطولة يمنى النفس بالخروج متوجا بإحدى البطولات بعد غلق باب القيد بشكل رسمي.

واحتل فريق سيراميكا المركز الرابع في بطولة كأس السوبر المحلى التي أقيمت في الإمارات، بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، والخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث والرابع.



صفقات سيراميكا

وفقد فريق سيراميكا أكثر من لاعب فى الميركاتو الصيفي الحالى، والذى يأتى فى مقدمتهم الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم إلى البنك الأهلى، بالإضافة إلى صامويل أمادى وكناريا إلى سموحة، والنيجيرى صديق أوجولا إلى بيراميدز.

وتعاقد سيراميكا مع 16 صفقة هى: محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز وحسين السيد من المصرى، بالإضافة إلى استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.