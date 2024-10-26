شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: مافيش حكام أجانب هتيجى تانى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه سيقام غدا معسكر إعداد للحكام الدوليين، استعدادا لمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وسوف يقام على مجموعتين.

وأوضح إبراهيم نور الدين خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى، قائلا: "مافيش حكام أجانب هتيجي تاني في الدوري المصري بعد تألق الحكام المصريين في السوبر المصري، خاصة أمين عمر في مباراة القمة".

وأضاف: "محمد عادل وأمين عمر سيتواجدان في المجموعة الثانية لمعسكر إعداد الحكام لمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتعيينات طاقم حكام مباريات السوبر المحلى قرار جماعى بين اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وتقييم أمين عمر وطاقم التحكيم في المباراة النهائية ظالم".

وقال نور الدين: "أحب جميع الحكام ولكن لم أطالبهم بتبادل الحب بيننا ولكن احترامهم لى أهم شىء، والالتزام والعمل الجاد سر تفوق الحكام، وتراجعهم الموسم الماضى بسبب عدم تركيزهم في المباريات رغم عدم تقصير مسئولي اللجنة السابقة".

وتابع إبراهيم نور الدين: "البرتغالى بيريرا قام بترشيحى لمنصب المدير الفني للجنة الحكام وعمل هذا المنصب، وجاء ذلك بسبب طلب بعض الحكام، حيث تحدثوا معى عن فقدنهم بعض الأجزاء الفنية وعقب تولى هذه المهمة قمت بالاعتذار عن إدارة المباريات رغم اختيارى لإدارة مباراتين في البطولات الأفريقية".

واختتم إبراهيم نور الدين حديثه: "لا بد من وجود رمز من رموز التحكيم فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم، لاهتمامة وإشرافه على لجنة الحكام بشكل كامل".