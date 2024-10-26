شكرا لقرائتكم خبر عن البنا يدير مواجهة نارية بين بوركينا فاسو والسنغال في تصفيات أمم ‎أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

‎‎أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تعيين الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المنتخب البوركيني أمام نظيره السنغالي ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

‎وستشهد المباراة التي ستقام يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل على ستاد 26 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إدارة الحكم المصري محمود البنا ويعاونه في هذه المهمة كل من محمود أبوالرجال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب كمساعد ثاني، بينما سيكون أحمد الغندور حكما رابعًا.



‎من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، حيث يلتقي منتخبان يمتلكان تاريخًا عريقًا في كرة القدم الأفريقية. وسيحرص الطاقم التحكيمي المصري على تقديم أداء مميز لضمان سير المباراة بسلاسة ونزاهة.