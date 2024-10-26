الامارات | الدراج معيوف: طموحي ميدالية في بطولة «آسيا للمضمار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد دراج المنتخب وفريق شباب الأهلي سيف معيوف (29 عاماً)، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التتويج بميدالية في بطولة آسيا للمضمار الأقوى على مستوى القارة التي ستقام العام المقبل، خصوصاً بعد الثقة التي نالها بالفوز بذهبيتي سباقي الأمونيوم والنقاط، في البطولة العربية العام الماضي.

كما نجح معيوف في الفوز أخيراً بسباق الدوري المحلي الثاني الذي نظمه اتحاد الدراجات في خورفكان لمسافة 90 كيلومتراً، بمشاركة 145 دراجاً، ويستعد حالياً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار المقرر إقامتها خلال ديسمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال معيوف لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي تحقيق ميدالية آسيوية في بطولة آسيا، وجاء هذا الطموح بعدما أخذت الثقة بعد الفوز بالبطولة العربية في سباق الأمونيوم والبوينت ريس والإسكراتش، وأرى أنني قادر على تحقيق الميدالية الآسيوية، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية».

وأضاف معيوف الذي حقق لقب بطل الدولة لفردي ضد الساعة، وبطل كأس رئيس الدولة مع نادي شباب الأهلي: «أرى أنني مازلت قادراً على العطاء، ولدي الفرصة لتحقيق إنجازات فردية».

وعن بداياته في رياضة الدراجات، قال: «بدايتي كانت في نادي مصفوت سنة 2007 في فئة الأشبال، وبعدها انتقلت إلى فئة الشباب مع نادي النصر، ثم انتقلت لشباب الأهلي لمدة عام، وعدت لنادي النصر لمدة عام آخر، وبعدها انتقلت إلى نادي شباب الأهلي بعدما تم إلغاء لعبة الدراجات في النصر لفئة الكبار سنة 2022، ومستمر حالياً مع شباب الأهلي منذ ثلاثة مواسم متتالية».

وعن أبرز إنجازاته مع منتخب الدراجات، قال: «حققت العديد من الميداليات مع المنتخب في فئة الرجال، من ضمنها ميداليات ذهبية فردية وفرقية في البطولة العربية للطريق والمضمار، وحققت بطولة طواف صلالة عام 2022، وبرونزية فردية في كأس آسيا للمضمار، وفضيتين في كأس آسيا للمضمار، وآخر إنجازاتي مع المنتخب ذهبية سباق الأمونيوم وذهبية سباق (البوينت ريس) في القاهرة عام 2023».

كما أشار معيوف إلى أن أول مشاركة له مع المنتخب «كانت في فئة الناشئين، وحققتُ خلالها فضية بطولة الخليج 2010، وبعدها حققتُ في فئة الشباب ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة العربية للمضمار والطريق، ثم توقفت لمدة عام لظروف العمل، ثم عدت من جديد وتم ضمي للمنتخب».