الامارات | 3 مباريات في دوري «الهواة» اليوم.. الظفرة والذيد الأبرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق الظفرة ضيفه الذيد عند الساعة الـ16:55 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. ويحتل الظفرة المركز الرابع برصيد ست نقاط، بينما الذيد في المركز الخامس بخمس نقاط، وتعتبر المباراة من أبرز مواجهات الجولة الرابعة لما يتمتع به الفريقان من لاعبين مميزين وطموح عالٍ. وفي مباراة ثانية تُقام في الجولة نفسها يلعب «يونايتد» مع حتا في استاد حمدان بن راشد، في مباراة يبحث فيها «يونايتد» عن أول فوز، بينما يطمح حتا إلى انتصاره الثالث، إذ يبلغ رصيده ست نقاط في مركز الوصيف و«يونايتد» عاشراً بنقطتين.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مصفوت (4 نقاط) مع «غلف إف سي» الذي يملك نقطة واحدة. وتستكمل المواجهات يوم غدٍ بالتوقيت نفسه، إذ يلعب الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، والإمارات مع «مجد»، وفليتوود يونايتد مع دبا، وغلف يونايتد مع الحمرية.