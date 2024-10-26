الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العروبة - بني ياس 16:55
عجمان - الوصل 19:30
الجزيرة - خورفكان 19:30
مانشستر سيتي - ساوثهامتون 18:00
أستون فيلا - بورنموث 18:00
برايتون - وولفرهامبتون 18:00
إيفرتون - فولهام 20:30
ريال مدريد - برشلونة 23:00
الدوري السعودي
الفيحاء - الاتفاق 19:00
الرائد - الفتح 19:05
الهلال - التعاون 22:00
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