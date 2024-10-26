اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العروبة - بني ياس 16:55

عجمان - الوصل 19:30

الجزيرة - خورفكان 19:30

مانشستر سيتي - ساوثهامتون 18:00

أستون فيلا - بورنموث 18:00

برايتون - وولفرهامبتون 18:00

إيفرتون - فولهام 20:30

- 23:00

الدوري السعودي

الفيحاء - الاتفاق 19:00

الرائد - الفتح 19:05

الهلال - التعاون 22:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا