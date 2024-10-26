الامارات | 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة لدوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في السابعة مساء اليوم، الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات في التوقيت ذاته، تجمع الأولى البطائح وضيفه النصر، ويحل الوصل ضيفاً على الشارقة، ويلتقي الوحدة مع شباب الأهلي على صالة نادي بني ياس.

وتستكمل الجولة في السابعة من مساء غدٍ، بلقاء وحيد يجمع الجزيرة وضيفه الظفرة، يتطلع إليه الفريقان لفضّ شراكة المركز الأخير ورصيد النقطتين.

وتنشد فرق شباب الأهلي، والشارقة، والنصر، تحقيق انتصارها الثالث على التوالي، والتمسك بالصدارة بالارتقاء إلى رصيد ست نقاط، بعد أن حققت الفرق الثلاثة العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، باستهلال «فرسان دبي» مشوارهم بالفوز على كل من الجزيرة والظفرة بواقع (124-52) و(85-66) على التوالي، وقابلها فوز الشارقة على الجزيرة بنتيجة (86-50) قبل أن يتمكن في مباراته المؤجلة عن الجولة الأولى الثلاثاء الماضي في الفوز على جاره البطائح بواقع (95-74).

بدوره يتطلع وصيف دوري الموسم الماضي فريق النصر أمام البطائح، إلى استكمال عروضه القوية، بعدما نجح لاعبو «العميد» في الجولتين الماضيتين في كسر حاجز الـ100 نقطة، بالفوز على كل من الظفرة (118-88)، والوحدة (101-65).

وعلى الطرف الآخر، تبدو مهمة البطائح صاحب رصيد ثلاث نقاط، صعبة في تحقيق انتصاره الثاني الذي يضمن له البقاء في مركزه الثالث الحالي، وذلك بعد أن استهلّ «الراقي» مشواره بالفوز على الوصل (88-71).

ويستند الوصل صاحب رصيد ثلاث نقاط، في مهمته أمام الشارقة، إلى الزخم المعنوي للاعبيه، عقب تحقيقه الفوز على الوحدة، الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى جاءت بنتيجة (86-61).