قرار من جوميز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة من الإمارات، بعد انتهاء المشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، واستغرقت رحلة الطيران من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة الدولي، نحو ثلاث ساعات ونصف.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات يومين، على أن يستأنف تدريباته صباح يوم الإثنين المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأول، يوم 1 نوفمبر المقبل، على ستاد السلام الدولي، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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