بطولة إنكلترا: غوارديولا يدعم فودين لتجاوز الركود

الرياص - اسماء السيد - لندن : يعتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن لاعبه فيل فودين سيتجاوز حالة الركود بعدما اعترف الجناح الدولي أنه كان يعاني من فترة إرهاق، وذلك عشية مواجهة ساوثمبتون في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

كان فودين أحد اللاعبين الأساسيين في تتويج سيتي بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، وهو إنجاز غير مسبوق، إذ سجل 27 هدفا في مختلف المسابقات، منها 17 في الدوري، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

لكن اللاعب البالغ 24 عاما كافح لاستعادة مستواه الديناميكي هذا الموسم، حيث بدأ في مباراة واحدة فقط في الدوري حتى الآن.

وكشف فودين أنه يشعر بالتعب بعد دوره المرهق في تتويج سيتي باللقب، والذي تلاه مباشرة مشوار إنكلترا حتى نهائي كأس أوروبا 2024.

مع قلة الوقت للراحة، لم يظهر فودين بنفس مستواه بعد أن خاض 69 مباراة للنادي والمنتخب الموسم الماضي.

ويأمل غوارديولا أن يكون هدفه الثاني هذا الموسم في فوز سيتي على سبارتا براغ التشيكي 5 0 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، دليلا على عودته لمستواه.

قال للصحافيين الجمعة "لست قلقا على الإطلاق بشأن المدة التي سيحتاجها. عندما يكون جاهزا سيعود. إنه موهبة طبيعية مذهلة يحسم المباريات بمفرده".

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق "في مسيرته الطويلة التي عاشها فيل حتى الآن، ستجد مثل هذه العقبات والتقلبات. تحاول فقط أن تجعلها أقل حدة".

وتابع "في مباراة سبارتا، أظهر الهدف الأول أنه فهم الأمر. هم بشر، حاولوا أن تكونوا صبورين. أخبروهم أننا معهم".

وتحدث المدرب مجددا عن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين الغائب عن المباريات بسبب إصابة ومشاكل لياقة، قائلا "أتمنى أن يعود قريبا، لا أعرف بعد. أود إخباركم، لكنني لا أعلم. آسف".

واعترف المدرب الإسباني بأنه يفضل مواجهة خصم من النصف العلوي من الترتيب بعد مباراة دوري الأبطال لضمان بقاء الفريق في حالة تركيز كاملة.