شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب موقف فتوح وانتظار عودة الونش والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادي الزمالك، موقف قضية أحمد فتوح لاعب الفريق، خلال محاكمته أمام محكمة جنايات مطروح الجلسة المقبلة، والمتهم فيها بقتل المواطن السيد أحمد بالخطأ دهسا بسيارته.

وينتظر أحمد فتوح 4 سيناريوهات تحدد مصيره بعد دفع 14 مليون جنيه دية المجنى عليه، ويتمثل السيناريو الأول في إدانة أحمد فتوح وصدور حكم بالحبس أو الغرامة أو كليهما، عن تهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة المقررة على الطريق، ويتمثل السيناريو الثانى في إدانة أحمد فتوح وصدور حكم بالحبس أو الغرامة أو كلهما، مع وقف التنفيذ لعقوبة الحبس، بينما يتمثل السيناريو الثالث فى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتوح بالتصالح، وعن السيناريو الرابع هو القضاء ببراءة أحمد فتوح مما نسب اليه من اتهامات.

وينتظر الزمالك القرار النهائي بخصوص أحمد فتوح لتحديد موعد تواجده في المباريات بشكل طبيعي وغلق هذا الملف نهائيا خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها جوميز في مباريات الفريق.

في سياق آخر، كشف مصدر مطلع بالزمالك، صعوبة لحاق محمود حمدي الونش مدافع الفريق بمباراة البنك الأهلي في افتتاح مسابقة الدوري، حيث يحتاج اللاعب لأيام إضافية في مرحلة التأهيل الأخيرة التي يخضع لها حاليا.

واقترب الونش من العودة لمباريات الزمالك حيث سيكون جاهز للعودة في الأسابيع الأولي من بطولة الدوري لكنه لن يلحق بلقاء الجولة الأولي، كما ينوي الجهاز الفني إعادته للمباريات تدريجيا حتي لا تعاوده الإصابة مرة أخري.

ولم يسافر الونش مع الزمالك إلى الإمارات حيث يتم تأهيله من الرباط الصليبى، وخاض تدريبات تأهيلية على هامش المباريات الودية التي خاضاها الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يكٌن جاهزاً للسوبر ومازال أمامه الوقت.